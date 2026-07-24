Активировали для врага более 70 терминалов Starlink: в Киеве СБУ задержала двух агентов РФ. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили двух пособников страны-террориста РФ. Злоумышленники активировали для врага более 70 терминалов Starlink.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила в Киеве ещё двух российских агентов, которые по заказу ФСБ регистрировали спутниковые терминалы Starlink для вооружённых группировок страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, злоумышленниками оказались местные безработные, которые попали в поле зрения российских спецслужбистов через Telegram-каналы по поиску "легких заработков". После вербовки оба агента сначала зарегистрировали интернет-устройства на себя и передали соответствующие реквизиты куратору из ФСБ. В дальнейшем злоумышленники использовали поддельные украинские паспорта для незаконной активации спутниковых терминалов.

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В СБУ добавили, что для беспрепятственной регистрации агенты "в темную" привлекли сотрудника одного из почтовых отделений, который помогал агентам "обходить" установленные правила верификации Starlink. Таким образом злоумышленники оформили 76 электронных терминалов для российских спецслужбовцев.

Было установлено, что таким образом враг планировал и в дальнейшем получать доступ к этим спутниковым системам для корректировки ракетно-дроновых атак по Украине. А также для обнаружения средств радиоэлектронной борьбы, защищающих передовые позиции Сил обороны.

"Сотрудники СБУ задержали агентов по месту жительства. При обысках у задержанных обнаружены мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ. Также в ходе операции были заблокированы все незаконно зарегистрированные фигурантами аккаунты Starlink", – подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции предотвратили попытку теракта на одном из блокпостов в Чернигове. Завербованная Россией агентка пыталась подсунуть военным самодельное взрывное устройство.

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