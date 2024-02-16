"Для Украины членство в НАТО – единственная надежная гарантия безопасности": Кличко – о Мюнхенской конференции безопасности. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко начал работу на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, ключевой вопрос – новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, важно начать процесс вступления нашей страны в НАТО.

"Начал работу на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, участвую в проходящем сейчас Трансатлантическом форуме CSU. Дальнейшую помощь Украине и необходимые усилия стран ЕС и США обсуждаем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, премьером Баварии Маркусом Зодером, президентом Международного республиканского института (IRI) Дэном Салливаном", – написал Кличко.

По словам мэра Киева, ключевой вопрос, который рассматривается во время встреч – новая архитектура европейской безопасности невозможна сегодня без Украины.

"И наши партнеры понимают это. Но убежден, действовать в этой ситуации они должны более решительно и активно. И отмечу все встречи в Мюнхене, что критически важно начать процесс вступления Украины в НАТО. Поставить его на стабильные "рельсы". Это будет мощным сигналом для украинского общества и предостережением Путина. Для Украины членство в НАТО – единственная надежная гарантия безопасности", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в пятницу, 16 февраля, с официальным визитом прибыл в Германию. Там он начал переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, в ходе которых стороны подписали двустороннее соглашение о безопасности.

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