'Детей посекло стеклом': семья редактора '5-го канала' потеряла дом на Киевщине из-за российского удара. Фото

Во время комбинированного удара страны-террориста РФ по Киевской области в селе Мархалевка был полностью уничтожен дом редактора 5 канала Владимира Мжельского. К счастью, в результате обстрела семья журналиста осталась жива, однако, пострадали его дети.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко. Россия продолжает воевать с мирными жителями Украины.

"Это все, что осталось от уютного гостеприимного дома семьи редактора "5 канала" Владимира Мжельского. Во время массированной вражеской атаки на поселок Мархалевка под Киевом неделю назад была разрушена целая улица. Семья Володи и Анжелики Мжельских до сих пор отходит от стресса, поэтому только сейчас рассказываем об этом ужасе", – написала Геращенко.

По ее словам, к счастью, все остались живы, однако, в результате террористической атаки пострадали дети - их посекло стеклом, и всю необходимую помощь им оказали врачи. От дома и автомобиля не осталось ничего.

Если вы хотите помочь и поддержать семью Мжельских, то номера карточек: ПриватБанк – 5221 1911 9715 7323; monobank – 4441 1110 2828 9415.

Напомним, в ночь на 25 мая страна-террорист РФ нанесла удар по территории Киевской области, в результате чего погибли 4 человека, а еще 34 - пострадали. В нескольких районах региона в результате обстрела были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры.

Только в селе Мархаловка было повреждено 22 частных дома, большинство из них разрушены. Обстрел унес жизнь одного из жителей населенного пункта, а еще восемь, среди которых ребенок, получили ранения.

В общем, в результате обстрела во время российской ночной атаки в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском районах в тот день было 115 частных домов. А также продовольственные склады, учебные заведения, человеческие гаражи и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 29 мая, российские войска нанесли авиаудар по селу Верхняя Терса в Пологовском районе Запорожской области. Во время утренней атаки противник сбросил по меньшей мере пять управляемых авиабомб (КАБов) на жилую застройку.

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