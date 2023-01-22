День Соборности Украины: 34 года назад киевляне впервые объединились в ''живую цепь''. Архивное фото

В воскресенье, 22 января, в Украине отмечается День Соборности. Праздник посвящен 104-й годовщине провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). В этот день 1990 года миллионы украинцев, в частности, киевляне, взялись за руки, образовав "живую цепь" от Ивано-Франковска до столицы.

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Фото исторического события опубликовало издание "Вечерний Киев". Тогда акцию назвали "Украинская волна", котора протянулась почти на 800 километров.

"Несмотря на мокрый снег, слякоть и резкий пронизывающий ветер, вспыхнуло по всей Украине — не только на отрезке Киев — Львов, вряд ли объяснит вам, что это было. Массовое, поистине всенародное прозрение, эмоциональный, возможно, еще не совсем осознанный порыв или что-то другое. Ведь глазам не верилось. Не верилось, что мы уже украинцы не только в этнографическом, но и в полном смысле", – напомнили журналисты.

Отмечается, что граждан не только перевозили автобусами, организованными Народным рухом, но и собственным транспортом. На акцию украинцы принесли самодельные плакаты и сине-желтые флаги.

День Соборности Украины – праздник, который ежегодно отмечают 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, который состоялся в 1919 году. Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно 19 января жители Киева отмечают один из важнейших христианских праздников – Крещения Господня. На этот раз из-за угрозы со стороны страны-террориста РФ жителей столицы призвали не воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий. Но все равно, люди пришли в городские водоемы и реки, чтобы нырнуть в ледяную воду.

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