'Мы можем спасти больше жизней': сенаторы США призвали предоставить Украине батарею 'Железного купола'

Американские законодатели Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали поспособствовать передаче дополнительных средств противовоздушной обороны США Украине. В частности, речь идет об одной из батарей "Железного купола" (Iron Dome).

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Об этом говорится в письме к Комитету Сената по делам вооруженных сил, внимание на которое обратил "Голос Америки". Сенаторы от обеих партий подчеркнули, что в условиях постоянных атак страны-агрессора РФ Украине нужно больше поддержки для усиления ее ПВО,

"Хотя Соединенные Штаты передали оборудование и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и HAWK, мы можем и должны предоставить больше", – отметили они.

Холлен и Грэм напомнили слова руководителя Командования космической и противоракетной обороны Сухопутных войск США генерал-лейтенанта Дэниела Карблера о том, что одна из двух американских батарей "Железный купол" уже закончила подготовку и готова к развертыванию. Вторая – завершает внедрение нового оборудования.

К тому же, во время слушаний в Конгрессе помощник министра обороны по политике в космической сфере Джон Плам сказал, что не знает, предлагали ли такие системы Украине.

"Чтобы было ясно, мы не просим Израиль передать свои собственные системы Iron Dome, которые имеют решающее значение для их собственной безопасности, а просто позволить Соединенным Штатам передать наши собственные батареи, чтобы помочь народу Украины. Если невозможно передать эти активы Украине, мы просим вас найти другие способы помощи, включая перемещение их к другому союзнику США под контролем и надзором наших собственных сил, таким образом освободив другие средства противовоздушной обороны Соединенных Штатов, чтобы передать их для усиления потребностей ПВО Украины и сохранить большее количество жизней украинцев", – отмечается в письме.

Обращаясь к Комитету, сенаторы напомнили о недавних военных преступлениях российских оккупантов: подрыве Каховской ГЭС, который привел к катастрофическому затоплению обширной территории, и ракетном ударе РФ по жилому дому в Кривом Роге, в результате которого погибли более 10 мирных жителей.

Каждая батарея "Железного купола" может защитить территорию площадью примерно 150 квадратных километров. Если бы у Украины было такое оружие, оно бы эффективнее противостояла атакам РФ с воздуха.

"Мы можем спасти больше украинских жизней сегодня, если передадим им батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировало передачу Соединенными Штатами этих батарей", – отметили Холлен и Грэм.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия поставит Украине 15 самоходных артиллерийских установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года. Также для усиления противовоздушной обороны в этом году Киеву должны поступить дополнительные две системы IRIS-T SLM, а в следующем – четыре.

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