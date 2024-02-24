Делаем все для освобождения Украины от российских варваров: Кличко – о второй годовщине войны с РФ

Во вторую годовщину полномасштабной вооруженной агрессии РФ мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил всех жителей столицы за их вклад в оборону и освобождение Украины от российских варваров. Он выразил уверенность в том, что Украина победит.

Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. Столица и дальше будет помогать ВСУ.

"Два года широкомасштабной войны столица оборонялась, жила и работала. В общей сложности уже 10 лет Украина отбивается от российского агрессора. Мы – каждый на своем месте – делаем все для Победы и освобождения нашего государства от российских варваров. Мы чтим память павших защитников, помогаем их семьям. Направляем средства военным, обновляем поврежденную инфраструктуру, обеспечиваем жизнедеятельность столицы", – подчеркнул Кличко.

Мэр поблагодарил киевлян, которые стали бок о бок в первые дни и недели полномасштабной войны, чтобы столица выстояла.

"Благодарю работающих киевлян, обеспечивая сервисы горожанам. Спасибо нашим воинам, которые в аду войны героически сражаются за свободу Украины! Наша сила состоит в том, что мы отстаиваем правду и справедливость, свою волю. И наша сила – в единении и достоинстве. Слава Украине и ее Героям!" – написал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины в Киеве началась массовая эвакуация. 24 февраля 2022 года движение транспорта было парализовано на проспекте Берестейском (бывшей Победы) из-за большого количества машин.

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