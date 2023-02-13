Дефицита мощности нет: в ''Укрэнерго'' уточнили, когда начнут отключать свет в Киеве и области

В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 февраля, при росте потребления электроэнергии могут применить графики отключений. В настоящее время в системе отсутствует дефицит мощности.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго". Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Как рассказали в компании, 13 февраля, из-за отсутствия дефицита мощности, лимиты потребления в области на сегодняшний день пока не доводились.

"Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений. В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве по мере роста потребления тоже возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения во избежание риска перегрузки оборудования", – уточнили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" добавили, что замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевской области – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в выходные благодаря усилиям энергетикам в Украине не было отключений электроэнергии, однако с новой недели возвращаются отключения света. Обойтись без выключений света помог ряд факторов, но это не говорит о том, что таких дней станет больше.

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