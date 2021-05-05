COVID-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 143 новых больных

В Киеве в течение прошлых суток, 4 мая, зарегистрировали 143 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 57 прививок.

В Украине наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

В стране за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 2576 граждан, среди новых больных – 103 ребенка и 30 медиков. Были госпитализированы 1671 человек, летальных случаев – 161. На утро 5 мая общее количество заражений достигло 2 090 986 человек, выздоровели – 1 697 358.

Прививку против коронавируса за сутки получили 3 425 украинцев.

По состоянию на среду, 5 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 154,9 млн человек. За минувший день выявили 775 819 новых инфицированных, умерли еще 13 648. Всего от болезни скончались более 3,2 млн пациентов. При этом выздоровели более 133 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 382 тыс., Бразилии – 69 тыс. и США – 42 тыс.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главы министерств туризма стран Группы двадцати G20 поддержат введение паспортов вакцинации от коронавируса со второй половины июня 2021 года.