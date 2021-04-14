COVID-19 в Киеве: столица продолжила лидировать по количеству заболевших в сутки

В Киеве в течение прошлых суток, 13 апреля, зарегистрировали 1457 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, в столице было сделано 1970 прививок.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано в Киеве (1457), Харьковской (1255), Львовской (963), Одесской (906) и Полтавской (900) областях.

В Украине за сутки заражение коронавирусом подтвердили у 14 553 граждан, среди новых больных – 612 детей и 426 медработников. Были госпитализированы 5063 человека, летальных случаев – 467. На утро 14 апреля общее количество заражений достигло 1 887 338 человек, выздоровели – 1 442 618.

Прививку против коронавируса за сутки получили 15 152 украинца.

По состоянию на среду, 14 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 138 млн человек. За минувший день выявили 735 486 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 111 млн.

Статистика COVID-19 в Украине. Facebook Максима Степанова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 12 апреля зарегистрировали 1503 случая коронавирусной болезни COVID-19.