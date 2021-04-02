COVID-19 в Киеве: на Подоле устроили массовые гулянья с нарушением карантина. Видео

В Подольском районе Киева 1 апреля на Контрактовой площади вечером прошли массовые гулянья, где люди нарушали карантинные ограничения.

На видео, размещенном в соцсети Дмитрием Раимовым, можно увидеть, что большинство присутствовавших – молодежь (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Контрактовая площадь. Киев. Когда больницы переполнены. Когда ни власти, ни полиции. И справедливости тоже нет", – подчеркнул Раимов.

Люди не соблюдали дистанцию и гуляли без масок. Скриншот из видео

Большинство были без масок, при этом никто не придерживался социальной дистанции.

Отметим, в Киеве 1 апреля зарегистрировали 1164 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни зафиксировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Всего за сутки в Украине зарегистрированы рекордные 19 893 случая болезни. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника. Были госпитализированы 5040 человек, летальных случаев – 433.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 31 марта зарегистрировали 1150 случаев коронавирусной болезни COVID-19.