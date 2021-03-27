COVID-19 продолжил атаковать Киев: заразились более 1200 человек за сутки

За минувшие сутки, 26 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1226 человек.

В Киевской области зафиксировали 1273 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 158 993 киевлян, в области –92 672.

Скончались от COVID-19 в Киеве всего 3 274 человека (+39 за сутки), вылечились 104 617 пациентов (+464). Продолжают бороться с вирусом 51 102 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, мест практически не осталось. Машины скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных.