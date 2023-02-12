Бывший британский дипломат опубликовал книгу с фотографиями Украины в 1990-х: каким был Киев

В 1990-х годах в Киеве работал бывший британский дипломат Питер Форд. Во время своего пребывания в Украине он сделал много снимков, которые сохранили для нас жизнь нашей страны после обретения ею независимости.

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Об этом сообщил портал Bird In Flight. Чтобы помочь Украине, иностранец опубликовал книгу со своими фото, деньги от продажи которой пойдут на благотворительность.

С 1996 по 1999 год Питер Форд работал в Министерстве иностранных дел Великобритании в Киеве. Находясь в Украине, дипломат сделал много фотографий. Часть из них – для себя, а еще часть в качестве внештатного фотографа одного из самых крупных в мире информационного агентства Associated Press.

"Я работал в консульском отделе британского посольства до 1999 года. Затем в Грузии, Анголе и в конце концов вернулся в Великобританию. Сейчас я на пенсии, но все еще занимаюсь фотографией. В Украину я больше не приезжал", – рассказал Форд.

По его словам, работая в столице, он ничего не боялся, но страшно ему было только в Чернобыле, куда он приезжал на один день.

"Не хотелось верить, что такая катастрофа может произойти в современном мире и украинцам о ней будут врать. Хотите узнать, что такое Россия? Посмотрите на Чернобыль", – добавил бывший дипломат.

Британец уточнил, что за время работы в миграционном отделе дипломатического учреждения он познакомился с разными украинскими знаменитостями, в частности братьями Кличко, которые приходили получать документы, а также Ириной Билык.

"Многие фотографии того периода кажутся мне удачными, но снимать спорт — это всегда испытание. Поэтому мои фотографии киевского "Динамо" в матчах с британскими или другими европейскими футбольными командами являются моей гордостью. Их часто публиковали в британских газетах, – добавил Форд.

Книга с фотографиями будет презентована в Киеве в марте, а прибыль от нее будет направлена в международную организацию Rotary Club в Украине, которая занимается доставкой лекарств. Ее стоимость – £28-30. Около £10 с каждого экземпляра будут направлены непосредственно на гуманитарную помощь, а остальные доходы пойдут на печать второго тиража.

"Эти фотографии – настоящее окно в другое время. Я помню дружественность и толерантность украинцев. Надеюсь, что в будущем война этого не изменит", – резюмировал Форд.

Следует добавить, что на фотографиях иностранца можно увидеть разные моменты жизни Украины. Это наша история, которую мы должны помнить и хранить.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезде культовой кинотрилогии "Звездные войны" Марку Гемиллу, исполнившему роль мастера-джедая Люка Скайвокера, удалось собрать деньги на 500 дронов для Украины.

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