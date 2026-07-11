Были задействованы три специальных поезда: на Киевщине сутки тушили масштабный пожар, возникший в результате атаки РФ. Фото и видео

В Киевской области спасатели потушили масштабный пожар, возникший в результате очередной террористической атаки России. Огонь охватил площадь в 4 тысячи квадратных метров.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киевская область. Спасатели ликвидировали пожар площадью 4 000 кв. м, возникший в результате атаки оккупантов на один из объектов инфраструктуры (10 июля. – Ред.)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожар тушили в чрезвычайно сложных условиях – при очень высоких температурах и под постоянной угрозой повторных обстрелов.

Главные истории дня

К ликвидации последствий российской агрессии были привлечены спасатели Киевской области и г. Киева, подразделения сводного отряда ГСЧС, местная пожарная охрана, пожарная служба Международного аэропорта "Борисполь", а также три пожарных поезда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранним утром в субботу, 11 июля, в Киеве прогремели взрывы. Страна-террористка Россия вновь нанесла ракетный удар по украинской столице с воздуха. При этом взрывы в столице прогремели ещё до объявления воздушной тревоги.

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