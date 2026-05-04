Брызнул прохожему баллончиком в лицо и ограбил: в Киеве будут судить рецидивиста. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник распылил в лицо прохожего газовый баллончик, после чего отобрал у него все деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление было совершено в Голосеевском районе. К ним 23-летний киевлянин с сообщением о нападении на него на проспекте Науки.

Полицейские установили, что злоумышленник подошел к парню и попросил сигарету. Вдруг незнакомец достал газовый баллончик и распылил в лицо потерпевшего, после чего оттащил его за здание магазина и стал требовать деньги, угрожая повторно применить спецсредство. В дальнейшем нападавший забрал из кармана потерпевшего 3 тысячи гривен, и скрылся с места происшествия.

"Оперативники Голосеевского управления полиции совместно с аналитиками криминального анализа быстро установили личность преступника. Им оказался 36-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления", – уточнили в пресс-службе.

Тогда злоумышленнику сообщили о подозрении по факту разбоя, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

