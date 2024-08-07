БпЛА разных типов и автомобильные системы РЭБ: Кличко передал бойцам новую партию помощи от Киева. Фото

Виталий Кличко передал от столичной громады бойцам 112-й отдельной бригады теробороны Киева очередную партию помощи. Защитники Украины получили 1200 БпЛА разных типов и 60 автомобильных систем РЭБ.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Еще 1200 БпЛА разных типов и 60 автомобильных систем РЭБ, часть из которых уже уехали на фронт, передали от громады столицы бойцам 112-й отдельной бригады теробороны Киева", – рассказал Кличко.

Мэр напомнил, что в конце мая, в день 6-й годовщины основания 112-й бригады, бойцы получили от столицы более 800 дронов разных типов. В целом с начала этого года столица Украины выделила из бюджета на оснащение бригады 400 млн грн.

"С первых дней полномасштабного вторжения военные 112-й бригады защищали Киев на Броварском и Гостомельском направлениях. Затем сражались с врагом в Бахмуте. Сегодня воюют на Донбассе, Харьковском и Херсонском направлениях. Город и дальше будет помогать нашим военным приближать Победу! Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Виталий Кличко посетил четыре бригады украинских военных на фронте – на Харьковском направлении и на Донбассе. Мэр Киева передал бойцам почти полтысячи БПЛА типа Mavic и fpv-10, а также системы РЭБ.

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