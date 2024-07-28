Бойцы бригады 'Азов' устроили перформанс на открытии выставки памяти погибших в теракте в Еленовке. Фото и видео

В воскресенье, 28 июля, в Киеве бойцы бригады "Азов" устроили перформанс с красными файерами на открытии выставки о памяти погибших в терактах в Еленовке. Они озвучили ряд требований к власти, в частности включить в последующие обмены пленных "азовцев" и не обменивать коллаборантов и предателей.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA с места происшествия. Требования зачитал заместитель командира полка Святослав Паламарь.

"В последующих обменах должны быть военнослужащие "Азова". Два – возвращать в первую очередь всех раненых, в том числе во время теракта в Еленовке. Три – утвердить на государственном уровне 29 июля – День памяти защитников, погибших в плену. В завершение, запомните, если в дальнейшем в обменах будут предатели и коллаборанты, не ожидайте подвига наших воинов", – говорилось в требованиях "азовцев".

Также у стелы на Майдане Незалежности устроили выставку памяти погибших в Еленовке украинских защитников. Под это использовали конструкции, на которых раньше были плакаты, посвященные Революции Достоинства.

Кроме того, на Крещатике устроили традиционную акцию #FreeAzov.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Во вторую годовщину теракта РФ в Еленовке военные 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины призвали привлечь внимание мира к этому военному преступлению россиян, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что собой представляет современная Россия, и чтобы государство-агрессор ответила за содеянное.

– Украинский пограничник Вячеслав рассказал, как попал в плен в конце апреля 2022 года, а вернулся на подконтрольную Киеву территорию только в феврале 2024 года в результате обмена пленными. Причем Вячеслав только чудом выжил. Защитник побывал, в том числе, и в колонии в Еленовке.

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