Без существенных осадков и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 марта

В Киеве и Киевской области в пятницу, 17 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 9°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевщине на 17 марта. Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура по области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 4-9°С тепла; ночью около 0°С, днем 6-8°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, что, согласно информации портала Sinoptik, пасмурная погода будет держаться в Киеве 17 марта не весь день – вечером небо станет чистым и ясным. Небольшой дождь со снегом начнется еще до рассвета, но к середине дня должен прекратиться.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

Метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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