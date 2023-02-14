Без существенных осадков и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 15 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до 3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

"Прогноз погоды по Киевщине на 15 февраля. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура в течение суток от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Как уточнил портал Sinoptik, в Киеве 15 февраля пасмурная погода во второй половине дня отступит, но уже вечером небо снова затянется облаками.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что с середины февраля по всей Украине будет много солнца. А конец зимы обещает быть по-весеннему теплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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