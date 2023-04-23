Без существенных осадков и до +18°С: прогноз погоды по Киевщине на 23 апреля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 23 апреля, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 23 апреля. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 13-18°С; по Киеву ночью 5-7°С тепла, днем 15-17°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +15°С…+17°С; Мироновка +14°С…+16°С; Фастов +14°С…+16°С; Яготин +16°С…+18°С; Барышевка +16°С…+18°С; Борисполь +15°С…+17°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 23 апреля в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!