Без осадков и до +9°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 марта

В Киеве и Киевской области в четверг, 30 марта, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 30 марта. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 3-8°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 4-6° С мороза, днем 6-8°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 30 марта на небе не будет ни одного облака. Без осадков.

Напомним, начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными, высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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