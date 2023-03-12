Без осадков и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 марта

В Киеве и Киевской области в понедельник, 13 марта, синоптики прогнозируют облачную погоду, днем без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 8°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 13 марта. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью 2-4°С мороза, днем 6-8°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 13 марта облачная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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