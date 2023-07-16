Без осадков и до +29°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 16 июля

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 16 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 16 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 13-18°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 26-28°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +25°С…+27°С; Мироновка +25°С…+27°С; Фастов +25°С…+27°С; Яготин +25°С…+27°С; Барышевка +25°С…+27°С; Борисполь +25°С…+27°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре уточнили, что до 19 июля включительно по Киевщине будет преобладать погода без осадков. Ночные минимумы будут колебаться в пределах 15°С-18°С, а дневная температура будет расти с 22°С-26°С в субботу до 27°С-32°С в начале следующей недели.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 16 июля утром в Киеве ночные облака освободили небо от своего присутствия, но днем ненадолго появятся, чтобы вечером снова исчезнуть. Без осадков.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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