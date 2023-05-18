Без осадков и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 19 мая

В Киеве и Киевской области в пятницу, 19 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 19 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что 19-21 мая по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 19 мая безоблачным небо будет только утром. День и вечер в Киеве ожидаются пасмурными, без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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