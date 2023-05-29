Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 29 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 29 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области днем 19-24°С; в Киеве днем 21-23°С", – рассказали в синоптиках.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Мироновка +21°С…+23°С; Фастов +21°С…+23°С; Яготин +20°С…+22°С; Барышевка +20°С…+22°С; Борисполь +20°С…+22°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, днем в Киеве появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Без осадков.

Напомним, согласно выводам синоптиков и показов метеостанций в Киев пришло метеорологическое лето. Это произошло 13 мая, когда среднесуточная температура воздуха составила +15 ° С и начала расти.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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