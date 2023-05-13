Без осадков и до +24°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 14 мая

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 14 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-5 метров в секунду.

Прогноз погоды по Киевской области на 14 мая. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 9-11°С, днем 21-23°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +21°С…+23°С; Мироновка +22°С…+24°С; Фастов +20°С…+22°С; Яготин +21°С…+23°С; Барышевка +22°С…+24°С; Борисполь +21°С…+23°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 13-15 мая по Киевской области и Киеву объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, огласно информации портала Sinoptik, 14 мая в Киеве ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы вечером снова очиститься. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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