Без осадков и до +17°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 мая

В Киеве и Киевской области в четверг, 4 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 4 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 4-9°С, днем 12-17°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 15-17°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 4 мая с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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