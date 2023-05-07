Без осадков и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 мая

В Киеве и Киевской области в понедельник, 8 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 8 мая. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С; температура днем 9-14°С тепла. По Киеву ночью 4- 6°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 8 мая с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, в Киеве апрель 2023 года занял седьмую строчку в рейтинге самых влажных в Киеве с 1891 года. На одной из локаций города выпало 102 мм осадков или 243% климатической нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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