Без осадков и до +11°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 19 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 19 марта, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 11°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 19 марта. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 2°С тепла до 3°С мороза, днем 6-11°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 8 -10°С тепла", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +8°С…+10°С; Мироновка +7°С…+9°С; Фастов +8°С…+10°С; Яготин +8°С…+10°С; Барышевка +8°С…+10°С; Борисполь +8°С…+10°С.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, небо в Киеве 19 марта будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.

Напомним, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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