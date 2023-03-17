Без осадков и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 18 марта

В Киеве и Киевской области, в субботу, 18 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до 10°С тепла.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды по Киевщине на 18 марта. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 6-8°С тепла", – рассказали синоптики.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве 18 марта на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Без осадков.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

Добавим, метеорологическая весна в Киеве началась 7 марта. Это на шесть дней позже обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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