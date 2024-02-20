"10 лет назад Украина заплатила кровавую цену за свою свободу и достоинство": Кличко – о Героях Небесной Сотни

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни. По его словам, они отдали жизни в борьбе против режима, который планировал загнать Украину в российские сателлиты.

Об этом Киевский городской голова написал в своем Telegram-канале. 20 февраля украинцы вспоминают о событиях 2014 года на Майдане Незалежности.

"10 лет назад Украина заплатила кровавую цену за свободу и достоинство. Более сотни наших соотечественников отдали жизни в борьбе против режима, который планировал загнать государство в российские сателлиты. Хотел лишить Украину европейского будущего. Циничный расстрел мирных людей в угоду кремлю… Потому что Януковичу нужно было продемонстрировать, что бывает с несогласными", – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что Герои Небесной Сотни стали первыми жертвами президента РФ Путина в Украине. Но наш народ не испугался, не покорился и показал, с кем Россия имеет дело.

"Не с рабами или подхалимами, а с сильной и свободной нацией. Теперь варвары пытаются уничтожить Украину и украинцев. И им это не удастся! Пока мы боремся, пока мы объединяемся, помогаем армии, заботимся о живых защитниках и чтим память павших Героев. Вечная память Героям, отдавшим жизнь за свободное и демократическое будущее нашего государства!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР завершило расследование по крупнейшему делу Майдана. Перед судом за расстрел "Небесной Сотни" 18-20 февраля 2014 г. предстанет экс-президент Виктор Янукович и руководители всего силового блока, находившиеся на должностях на момент совершения этого преступления.

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