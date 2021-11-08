Куда исчезли более 10 тыс. кв. метров: махинации Минкульта с Гостиным двором

Национальный заповедник "София Киевская" может сегодня, 8 ноября, начать строительные работы в Гостином дворе, хотя проектная документация будет готова не раньше, чем через месяц. Из-за, скорее всего, поддельного "техпаспорта Гостиного двора 1961 года", официально работы будут идти только на половине незавершенного объекта строительства, которым является Гостиный двор. Неучтенные более 10 тыс. кв. м или станут основанием для дальнейшего увеличения многомиллионных отчислений из госбюджета на строительство и реконструкцию, или могут превратиться в "личную кормушку" министра культуры Александра Ткаченко и руководства "Софии Киевской". Тем временем Государственное бюро расследований (ГБР) и Нацполиция ведут расследования в отношении действий Фонда госимущества (ФГИУ) и Минкульта. А многолетний арендатор и инвестор Гостиного двора ("Укрреставрация") предложил президенту Владимиру Зеленскому путь решения проблемы.

Об этом сообщает издание "КиевVласть", ссылаясь на информацию собственных источника в Министерстве культуры и информационной политики.

"Должны завезти технику и начать работы по консервации… это должны быть бюджетные деньги. Проекта будущего Гостиного пока нет, и когда будет – неизвестно", – сказал источник KV.

Маневры Минкульта

В сентябре Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канал: "Министерство культуры и информполитики уже провело расчеты и подготовило необходимые документы для предоставления средств балансодержателю объекта – заповеднику "София Киевская". Документы в ближайшее время будут вынесены на заседание правительства и на бюджетный комитет ВР".

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Тогда же здание Гостиного двора была затянуто защитной сеткой.

29 сентября Кабинет министров принял распоряжение №1182-р о перераспределении бюджетных средств, выделенных Минкульту в госбюджете-2021. В рамках этого распоряжения на Гостиный двор должно быть выделено за счет перераспределения бюджетных 5 млн гривен. Через неделю распоряжение Кабмина рассматривалось в бюджетном комитете ВР.

29 сентября Кабинет министров принял распоряжение №1182-р о перераспределении бюджетных средств, выделенных Минкульту в госбюджете-2021. В рамках этого распоряжения на Гостиный двор должно быть выделено за счет перераспределения бюджетных 5 млн гривен. Через неделю распоряжение Кабмина рассматривалось в бюджетном комитете ВР.

KV писала, что в этом акте зафиксировано отсутствие массы необходимых для таких действий документов: титул, техпаспорт и т.д. Более того, при подписании акта был использован поддельный техпаспорт Гостиного двора 1961 года, по поводу чего ГБР еще в мае 2019 года открыло уголовное производство №62019100000000195 по факту нарушений закона служебными лицами ФГИУ.

Кроме того, 20 августа 2021 года Подольское управление Нацполиции Киева открыло уголовное производство №1202110007001525 по факту возможной незаконной передачи здания "Гостиного двора" в собственность Минкульта. Предварительная правовая квалификация преступления, которое, возможно, совершили фигуранты этого дела – ч.1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог).

Но министра культуры Александра Ткаченко и гендиректора Национального заповедника "София Киевская" Нелю Куковальскую эти уголовные коллизии не волнуют.

А расхождение в метраже Гостиного двора (в реальности и согласно акту приема-передачи) наводит на мысль, что Александр Ткаченко и руководство "Софии Киевской" могут быть намерены использовать неучтенные почти 10 тыс. кв. м для личного личных целей и/или обогащения. К слову, в проекте "Укрреставрации" (многолетний арендатор и инвестор строительства/реконструкции Гостиного двора) предусматривалось, что из более 26 тыс. кв. м нового Гостиного двора под коммерцию будет выделено не более 10 тыс. кв. м, что совпадает с возможными аппетитами чиновников от культуры.

Как прекратить бардак и достроить Гостиный двор

"Укрреставрация", которая вложила миллионы долларов в реконструкцию и строительство Гостиного двора, но несколько лет назад из-за судебных манипуляций была лишена права и возможности завершить работы, обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложением, копия которого есть в распоряжении KV.

Напомнив о противозаконных действиях Минкульта по передаче Гостиного двора на баланс "Софии Киевской", инвестор отметил, что Гостиный двор всегда находился в собственности государства в лице ФГИУ, а "Укрреставрация" арендовало его и де-факто построило в 1990 гг, "после чего за миллионные вложения иностранного инвестора проводило проектные, архитектурные, земельные, строительные работы и т.д.".

"Ни копейки государственных денег за все годы не было потрачено на Гостиный двор. В настоящее время вся проектная документация, в том числе, по проведенным подземным работам по укреплению фундамента находится в собственности частного инвестора", – отмечено в открытом письме главе государства.

Указав на несоответствия в площади Гостиного двора (12751,8 кв. м, согласно поддельному техпаспорту 1961 года и акту приема-передачи, и более 20 тыс. кв. м – в действительности), инвестор напомнил, что ГБР и Нацполиция ведут соответствующие расследования.

"Похоже, что министр культуры Александр Ткаченко захотел забрать на свой баланс Гостиный двор из двух соображений: а) освоить на его строительстве государственные средства, возможно, не без корыстных мотивов; б) продать обществу этот жест как борьбу за "исторический объект" с мэром Киева Виталием Кличко, который несколько лет пытается забрать у государства Гостиный двор", – сказано в письме.

"Укрреставрация" предложила Владимиру Зеленскому простой и эффективный путь решения проблемы: согласовать с Минкультом или другим центральным органом исполнительной власти новый проект строительства Гостиного двора и, в соответствии с ним, завершить работы в течение 2-2,5 лет.