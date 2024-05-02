Кроли, пасхальные яйца и сотни тысяч цветов: на Спивочому ярко будут отмечать Пасху

Столичный парк Спивоче , где недавно стартовала весенняя выставка цветов, приглашает всех жителей и гостей столицы отметить Пасхальные праздники вместе. На аллеях и лужайках парка уже появились гигантские фигуры кроликов и пасхальные яйца. Весь уикенд на Спивочому будут проходить тематические интерактивы, мастер-классы, пасхальные раскраски, аквагрим для детей и многое другое.

Сам парк украсили объемные 3D фигуры из декоративных растений, а также сотни тысяч цветов разных сортов и видов, среди которых виолы, тюльпаны, нарциссы, ирисы, крокусы, мускари и другие многолетники.

Кроме цветочных композиций здесь представлены интерактивные зоны досуга, батутная зона и детская анимация. Для взрослых предусмотрены фуд-корты и пикник зоны, а для маленьких посетителей – сладкая вата.

Важно: вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный.

Вход для взрослых 250 грн

для детей –150 грн.

Локация: парк Спивосе (ул. Лаврская, 31).

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка.