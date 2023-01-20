Кричит и просит открыть ей глазки: в Броварах при крушении вертолета сильно пострадали 7-летняя девочка и ее мама

Утром 18 января жительница Броваров Киевской области Елена Бреус, как обычно, привела 7-летнюю Сашу в детский садик. Она только успела переодеть ребенка, как огненная волна сбила их с ног.

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Чудом выжившие мама и дочь находятся в реанимации ожогового центра Киева. В ближайшее время их заберут в Австрию для дальнейшего лечения.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Огненная волна сбила с ног

В реанимации Киевского ожогового центра продолжают находиться дети и их родители, оказавшиеся утром 18 января в детском садике "Джерельце" в Броварах. Большинство из них медики отправляют для дальнейшего лечения в Европу.

Среди пострадавших – мама Елена Бреус с 7-летней дочкой Сашей. Как рассказал нам отец девочки, Александр Бреус, в то утро жена, как обычно, повела дочь в детский сад.

"В группе уже были дети, родители. Жена присела на лавочку возле шкафчиков и переодела дочку, как раз обула ей тапочки. Сама она была в верхней одежде. И тут все услышали страшный гул, а потом огненная волна буквально ворвалась в помещение, сбила с ног. Жена говорит, что только успела собой прикрыть Сашеньку. Начался хаос, крики, все побежали спасаться. Они тоже успели как-то выскочить оттуда", – говорит отец.

У ребенка пострадала голова и лицо

Пальто, которое было на Елене, сразу же сгорело, сильно обгорели руки. У маленькой Саши серьезно пострадала голова, обожжено лицо. Добрые люди на своей машине отвезли маму с дочкой в больницу, они были практически голыми, поскольку вся одежда на них сгорела. Сейчас пострадавшие в реанимации Киевского ожогового центра.

"У дочки сильные отеки, не открываются глаза, губы. Она пытается говорить, кричит: "Откройте глаза". Все понимает, что с ней произошло", – говорит отец ребенка.

Саша очень развитая девочка, с трех лет считает, читает. У нее очень хорошая память, она помнит даже номера машин, которые видела год назад. Хорошо помнит адреса домов.

В ближайшее время маму с дочкой отправят на лечение в Европу, скорее всего, в Австрию. Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку папы 4149 4393 1743 4490 Александр Бреус.

Напомним, 18 января утром в городе Бровары Киевской области произошло крушение вертолета, на котором руководство МВД Украины летело в одну из горячих точек. В вертолете погибло 10 человек (пассажиры и члены экипажа). Среди них министр Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин.

Всего же жертв 14, среди них один ребенок. Вертолет при падении задел здание детского садика, а затем упал и сгорел возле многоэтажного жилого дома.

В больницу в Броварах доставили 24 пострадавших, 10 из них перевели в Киевский ожоговый центр.