Крайне необходимая помощь: Кличко передал защитникам Украины на фронт еще 1602 БпЛА от Киева

Бойцы 12-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ получили на разные направления фронта еще 1602 БпЛА разных типов от громады Киева.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В частности, 1 500 FPV-дронов на оптоволокне, 50 беспилотников-перехватчиков (антишахедных), 50 дронов Mavic и 2 бомбера", – рассказал глава столицы.

Кличко сообщил, что с начала года военные 12-го корпуса получили от столицы уже более 7 800 БпЛА.

"Всего в 2026 году от громады города военным различных бригад передали уже более 52 000 БПЛА различных типов. Столица и в дальнейшем будет помогать всем нашим защитникам и защитницам! И за средства общины, и за небюджетные деньги", – отметил мэр.