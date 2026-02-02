Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно: Кличко сказал, сколько еще домов остаются без отопления в Киеве

В Киеве пока еще остаются около 80 домов без тепла после аварии в энергосистеме Украины, которая произошла в субботу, 31 января. Тогда без отопления оказались более 3 тысяч многоквартирных домов.

Видео дня

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко. Мэр напомнил, что после аварии без отопления остались 3 419 многоэтажек.

По его словам, коммунальщики и энергетики круглосуточно работают, чтобы подключить дома к теплоснабжению.

Параллельно также происходят оперативные работы по восстановлению отопления в многоэтажках, где случаются аварийные ситуации из-за сильных морозов и перебоев с электроснабжением.

Что предшествовало

31 января в Минэнерго сообщили о системной аварии, в результате которой одновременно отключились высоковольтные линии между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также между западной и центральной частями Украины.

Это привело к каскадным отключениям света в семи областях Украины, а также в Киеве.

В частности, из-за экстренных отключений в столице останавливалось движение поездов метрополитена, также отсутствовало водоснабжение.

Вечером 31 января в Минэнерго заявили, что энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины.

В ночь на 1 февраля, согласно информации Кличко, коммунальщикам удалось вернуть тепло в более 1500 многоэтажных домов Киева. Это позволило существенно уменьшить масштабы проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, после массового отключения света в субботу, 31 января, Киев постепенно восстанавливает системы жизнеобеспечения города. По состоянию на вечер 1 февраля 244 дома все еще оставались без отопления. Большинство из них расположено на правом берегу столицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!