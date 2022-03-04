Колона российских войск остановилась в 25 км к северу от Киева: ее движение замедлили ВСУ – Пентагон

Колона российской техники остановилась примерно в 25 километрах к северу от Киева. Продвижение оккупантов остановили атаки Вооруженные силы Украины. Кроме того, движение заблокировал разрушенный по дороге мост.

Об этом сказал представитель Министерства обороны США на брифинге для журналистов в пятницу, 4 марта, передает forbes. По его словам, россияне не продвинулись к украинской столице с выходных, их колона растянулась на 65 километров

"Мы считаем, что украинцы, взорвавшие мост, безусловно, повлияли на остановку и сокращение движения этой колонны. Но также мы думаем, что они наносили удары по колонне и в других местах в ходе прямых атак", – сказал представитель Пентагона.

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Напомним, что 25 февраля, недалеко от Вышгорода Киевской области был взорван мост через обводной канал реки Днепр. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.

При этом 3 марта издание The New York Times со ссылкой на данный британской разведки сообщало, что наступление россиян на украинскую столицу за последние несколько дней практически не продвинулось. Колона, по их данным, остановилась на расстоянии около 29 км от Киева из-за сопротивления ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области защитники Украины уничтожили военную технику страны-агрессора. Кроме того, подразделения ВСУ захватили одну бронемашину пехоты.