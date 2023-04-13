Сложные времена нуждаются в непростых решениях.

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Что мы имеем на сегодняшний день на рынке недвижимости:

– подорожание стройматериалов;

– сокращение количества квалифицированных кадров;

– практически полное отсутствие продаж.

Далее текст на языке оригинала.

З цих причин взимку "Київміськбуд" був змушений призупинити роботи на будмайданчиках. Додалося ще відключення світла, але відсутність продажів і несплата "розстрочниками" все ж таки першочергове.

Логічним є питання "коли будівництво буде відновлено у повному обсязі?". Відповідаю. За рік повномасштабної війни КМБ вичерпав певну кількість запасів. На сьогоднішній день робиться все можливе, аби фінансове здоров'я компанії було відновлено, і ми могли почати будувати нормальними темпами.

Очікується, що у КМБ викуплять нерухомості на 300 млн грн на потреби міста. На розгляді комісій міськради перебуває рішення щодо докапіталізації Компанії на 1 млрд грн. Щільно працюємо з банками.

Переконливо прошу людей, які купили нерухомість на виплат, платити. Борг за такими договорами на сьогодні становить близько 326 млн грн. Розумію, що ви скажете "почніть будувати, почнемо платити". Але сьогодні для того, аби почати будувати, нам важлива кожна гривня. Тож прошу це зробити. Ми в одному човні. Підкреслю, що ці кошти підуть виключно на добудову того конкретного комплексу, у якому ви купили квартиру.

Я розумію, що не вся робота помітна, через що у більшості непричетних людей складається враження, ніби нічого не відбувається. Повірте, це не так. Компанія на рівні з інвесторами зацікавлена у завершенні всіх комплексів та передачі квартир.

У довоєнні часи ми часто говорили про те, що "КМБ завжди добудовує до кінця". І сьогодні робимо все можливе, щоб цей девіз залишився беззаперечним!