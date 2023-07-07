КМВА временно не будет извещать украинцев о ракетной опасности: что случилось

Киевская городская военная администрация решила временно не извещать о воздушной тревоге в Киеве. Такое решение было принято из-за сбоев в работе системы уведомлений.

Видео дня

Об этом КМВА сообщила в Telegram.

"Киевская городская военная администрация временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями", – говорится в сообщении.

В администрации призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".

Стоит отметить, что сегодня вечером во время воздушной тревоги жители Киева получили уведомления на телефоны.

Напомним, вечером в пятницу, 7 июля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки со стороны России. Был зафиксирован взлет трех истребителей МиГ-31К, являющихся носителями ракет "Кинжал".

Жителям Киева и Одесской области на мобильные телефоны поступили экстренные уведомления об опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице более 450 киевлян с изъянами слуха получили смарт-часы, которые будут извещать о воздушной тревоге

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!