Кличко выступил на открытии форума ОСМД в столице

Мэр Киева Виталий Кличко открыл Киевский форум ОСМД, который объединил представителей домовых обществ со всей Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба главы столицы.

"Киев уже второй раз проводит форум, который объединяет представителей домовых обществ со всей Украины. Столица сегодня – уникальный город в плане поддержки домовых обществ, ведь мы имеем 5 масштабных и эффективных городских программ. Благодаря этим программам уже реализовали более 3 тысяч энергоэффективных проектов в жилых домах. Более 700 домов получили статус энергоустойчивых и не зависят от перебоев с электроснабжением", – отметил мэр Киева.

Кличко во время выступления подчеркнул, что с каждым годом в столице растет количество и доступность муниципальных программ, которые позволяют модернизировать дома, повысить их комфорт, безопасность и энергостойкость. Воспользоваться ими могут все без исключения жилые дома, независимо от того, создали там ОСМД или нет.

Он напомнил, что на днях посетил один из энергоустойчивых домов в Голосеевском районе. Жители этого большого жилого комплекса на 620 квартир смогли объединиться ради общей цели – сделать свое жилье более комфортным и энергетически независимым. В сотрудничестве с городом отремонтировали инженерные системы, установили одну из крупнейших солнечных электростанций. И уже планируют воплощение новых проектов.

Мэр столицы поблагодарил Киевскую ассоциацию ОСМД и ЖСК за организацию и проведение мероприятия, за постоянное общение и эффективную синергию усилий городской власти и лидеров активных обществ, которые объединяют людей вокруг прогрессивных решений.

"Благодаря профессиональному диалогу мы масштабируем успешные примеры так называемого домового самоуправления, работающего в интересах жителей. Спасибо за вашу работу и ваш энтузиазм!" – подчеркнул Кличко.