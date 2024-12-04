Кличко выразил соболезнования родным Евгения Матвеева – мэра Днепрорудного, замученного в российском плену

Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выразил соболезнования родным и близким мэра Днепрорудного Евгения Матвеева, погибшего в плену от пыток. Враг угнал его почти 3 года назад в Запорожской области.

Видео дня

По словам мэра столицы, похоронят Евгения Матвеева 5 декабря в Буче Киевской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня стало известно, что в российском плену погиб от пыток мэр Днепрорудного Евгений Матвеев. Он был похищен врагом почти 3 года назад в Запорожской области, потому что обеспечивал жизнь общины, которая его избрала и доверяла ему, – отметил мэр столицы. – С начала широкомасштабного российского вторжения были захвачены в плен 55 должностных лиц органов местного самоуправления. Остаются заключенными трое глав общин, за освобождение которых продолжает бороться Ассоциация городов Украины совместно со спецслужбами и международными партнерами. Похороны Евгения Матвеева пройдут 5 декабря в Буче Киевской области, в 11:00 на кладбище по улице Антония Михайловского. Искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и ценил Евгения Матвеева", – написал Виталий Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, во время последнего обмена Россия вернула тело городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, который был замучен в плену. Матвеев попал в плен, когда оккупанты захватили автобус с горняками, и он уехал на место происшествия. Он находился в русском плену в течение 2 лет и 8 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!