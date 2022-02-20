Кличко выразил соболезнования по поводу гибели капитана Сидорова и пообещал поддержку его семье

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семье и побратимам погибшего вчера в результате обстрела на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова. Слова поддержки Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Искренние соболезнования выражаю семье киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам. 35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Являлся помощником начальника штаба-начальником разведки 3 мб 30 омбр. Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе. Без отца остались трое дочерей, самой маленькой из которых всего полгода", – написал Кличко.

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Мэр Киева также пообещал поддержать семью погибшего воина.

"Антон Сидоров запомнился побратимам как достойный, преданный и профессиональный военнослужащий. Настоящий защитник Украины. А многие украинцы слышали его песню, посвященную погибшим воинам, "Спите, братья мои". Светлая память Герою… Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя”, – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко почтил подвиг Героев Небесной Сотни. Мэр Киева призвал украинцев объединиться, чтобы противостоять российской агрессии.