Кличко почтил подвиг Героев Небесной Сотни: выстояли тогда – должны выстоять и сейчас

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной Сотни, благодаря которым 8 лет назад Украина получила шанс на европейское будущее, а украинцы – право жить в свободной стране.

О том, как дорого стоила Украине победа Майдана, Кличко написал в своем Телеграмм-канале.

"В этот день мы вспоминаем тех, кто 8 лет назад отдал жизнь за европейское будущее, за независимость и достоинство украинского народа. За наше с вами право жить в свободной стране. Победа Революции достоинства досталась очень высокой ценой. Мы помним об этом. И чтим подвиг Героев Небесной Сотни", – написал Кличко.

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Политик убежден: Революция Достоинства не закончилась весной 2014 года – она продолжается до сих пор. Ведь украинцы до сих пор защищают сделанный тогда выбор.

"В 2014 году украинцы отстояли свой выбор в пользу демократических принципов, открытой экономики и личной свободы. И 8 лет продолжают защищать этот выбор. Героически, самоотверженно и ценой жизней своих лучших патриотов... Потому что Россия не унимает своих имперских стремлений. Потому что демократическая, успешная и ориентированная на членство в ЕС и НАТО Украина представляет смертельную опасность для российского авторитаризма", – убежден Кличко.

Он заявил, что как и в 2014-м, в 2022-м году над Украиной нависла серьезная угроза. Поэтому украинцам нужно объединиться, чтобы ей противодействовать.

"Как и в 2014 году, мы снова перед большой угрозой. Угрозой своей государственности, территориальной целостности, жизням украинцев. Мы должны выстоять! Объединиться и дать отпор агрессору. Ради памяти о Героях Небесной Сотни, памяти о погибших воинах, сложивших головы на востоке нашей страны, ради будущего нашего государства и наших детей!" – подчеркнул Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко выступил на конференции безопасности в Мюнхене. После его выступления в США снова заявили о нерушимости поддержки Украины в противостоянии агрессии России и отметили усилия властей на местах в нашем государстве в развертывании территориальной обороны.