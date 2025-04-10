Кличко встретился в Киеве с послами и представителями дипмиссий в Украине: о чем говорили

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в мэрии с послами и представителям дипломатических миссий 38 стран мира.

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Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Пообщались и обсудили ситуацию в Киеве и Украине. А также – необходимую помощь столице и последующую поддержку Украины", – написал Кличко.

Он рассказал, что интересовала дипломатов и политическая ситуация в Украине, а также ключевые вызовы, стоящие перед местным самоуправлением.

"Также обсудили возможность для инвестиций и реализации международных проектов в Киеве. В частности, дипломатов интересовало и участие представителей их стран в Киевском инвестиционном форуме, который состоится осенью в Берлине", – отметил мэр столицы.