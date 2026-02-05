Кличко встретился в Киеве с послами ЕС и рассказал о необходимой помощи. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с послами стран Европейского Союза. Общение состоялось в представительстве ЕС в Украине.

О событии глава столицы сообщил в своем Telegram.

Кличко рассказал о ситуации в Киеве и состоянии критической инфраструктуры столицы после массированных атак врага на объекты.

"Киев организует логистику по обеспечению города продуктами питания, топливом, медикаментами и товарами первой необходимости", – отметил Кличко.

Мэр столицы акцентировал на том, какая помощь Киеву сегодня нужна в чрезвычайной ситуации от партнеров. В частности, генераторы, когенерационные установки, помпы для водоснабжения.

"Поблагодарил тем странам, которые уже прислали и присылают в Киев крайне необходимую нашим жителям помощь", – отметил Кличко.