Кличко встретился в Киеве с послами ЕС и рассказал о необходимой помощи. Фото
Мэр Киева Виталий Кличко встретился с послами стран Европейского Союза. Общение состоялось в представительстве ЕС в Украине.
О событии глава столицы сообщил в своем Telegram.
Кличко рассказал о ситуации в Киеве и состоянии критической инфраструктуры столицы после массированных атак врага на объекты.
"Киев организует логистику по обеспечению города продуктами питания, топливом, медикаментами и товарами первой необходимости", – отметил Кличко.
Мэр столицы акцентировал на том, какая помощь Киеву сегодня нужна в чрезвычайной ситуации от партнеров. В частности, генераторы, когенерационные установки, помпы для водоснабжения.
"Поблагодарил тем странам, которые уже прислали и присылают в Киев крайне необходимую нашим жителям помощь", – отметил Кличко.