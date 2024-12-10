Кличко встретился в Киеве с лидером ХДС Мерцем: о чем говорили

Германия должна усилить поддержку Украины. Речь идет не только об усилении экономической помощи, но и о предоставлении необходимого оружия.

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Об этом во время встречи с лидером партии Христианско-демократический союз, кандидатом в канцлеры Германии, Фридрихом Мерцом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Говорили об острой необходимости усиления поддержки Украины. О дальнейшей помощи партнеров – оружием, в частности, дальнобойным, о помощи финансовой и экономической", – рассказал глава столицы о встрече.

По словам Кличко, Мерц продемонстрировал, что он настроен на всестороннюю поддержку Украины и понимает, что Западные партнеры должны помочь Киеву стать сильнее.

"Только так мы сможем сохранить нашу независимость, установить мир в Украине и Европе", – резюмировал Кличко.