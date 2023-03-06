Кличко встретился с руководством правящей партии Германии и попросил усилить поддержку Украины

Мэр Киева встретился с руководством прибывшей в Киев правящей Социал-демократической партии Германии Рольфом Мютценихом и Ларсом Клингбайлем. Виталий Кличко отметил необходимость усиления военной и финансовой поддержки Украины.

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Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с главой фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге ФРГ Рольфом Мютценихом и лидером СДПГ Ларсом Клингбайлем. Указал на необходимость усиления поддержки Украины – вооружением, обучением наших военных, финансовой помощью", – отметил Виталий Кличко.

Мютцених и Клингбайль прибыли в понедельник утром для переговоров с представителями правительства и парламента Украины.