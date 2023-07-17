Кличко встретился с представителями Национальной ресторанной ассоциации по продлению времени работы заведений

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с представителями Национальной ресторанной ассоциации Украины. Предприниматели несколько дней назад обратились к городским властям, чтобы Совет обороны столицы рассмотрел вопрос о продлении времени работы общепита Киева.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Выслушал все аргументы бизнеса. Предприниматели отмечают, что продление работы заведений на один час – до 23:00, будет способствовать улучшению экономической ситуации в городе, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений от налогов, сборов и платежей в бюджеты всех уровней. И просят пересмотреть разрешенное время работы, поскольку ограничение до 22:00 было принято, когда комендантский час начинался в 23:00, сейчас же он – с 00:00. К тому же, как отмечают предприниматели, во многих крупных городах заведения питания работают сейчас до 23:00", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что столичные власти понимают, что бизнес должен работать, экономика должна получать налоги, а люди – иметь работу.

"Вместе с тем субъекты хозяйствования должны соблюдать правила безопасности в условиях военного положения, а также заботиться о том, чтобы работающий у них персонал успевал добраться домой до начала комендантского часа. Взвешенное решение будет принято, учитывая интересы бизнеса и соблюдение правил военного положения", – подчеркнул Виталий Кличко.