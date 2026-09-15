Кличко встретился с представителями крупного бизнеса, который страдает из-за непрекращающихся атак врага на столицу

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии с владельцами и представителями крупного бизнеса, работающего в Киеве и Украине. Были обсуждены вопросы, волнующие бизнес, страдающий в условиях непрекращающихся атак врага.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился с владельцами и представителями крупного бизнеса, работающего в Киеве и Украине. Обсудили вопросы, волнующие бизнес, который сегодня страдает в условиях практически непрерывных атак врага. Предприниматели несут большие убытки, но продолжают работать, обеспечивать логистику, предоставлять услуги, производить товары и лекарства, строить объекты, обеспечивать рабочие места, платить налоги", – написал Виталий Кличко.

Он отметил, что город благодарен им за это и готов всячески помогать и делать то, что может способствовать работе бизнеса.

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Мэр сообщил, что, в частности, предприниматели поднимали вопрос о льготах по аренде земли под поврежденными или уничтоженными врагом объектами, а также по налогу на недвижимость. И в связи с этим договорились совместно проработать возможные варианты в соответствии с законодательством.

"Также я отдельно обратился к предпринимателям, и бизнес готов присоединиться к установке мобильных укрытий в городе. Поблагодарил за готовность к такому сотрудничеству. И за конструктивный подход и совместные усилия по обеспечению жизнедеятельности столицы. В частности, всех волнует, как столица переживет предстоящую зиму. Рассказал, как Киев готовится. А также обсудили меры, которые реализует в своей работе бизнес. Это и установка альтернативных источников питания, обустройство пунктов обогрева (в частности, торговыми сетями), поддержка гуманитарного штаба Киева", – написал Виталий Кличко.