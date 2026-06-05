Кличко встретился с послом Израиля Михаэлем Бродским и вручил от столицы нагрудный знак 'За содействие обороне Киева'

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Михаэлем Бродским, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине. Кличко поблагодарил посла за помощь столице и киевлянам в это сложное для Украины время.

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Городской голова столицы вручил Михаэлю Бродскому нагрудный знак "За содействие обороне Киева". Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Встретился в столичной мэрии с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Михаэлем Бродским, который завершает свою дипломатическую миссию в Украине. Поблагодарил посла за все те усилия, которые он приложил для поддержки нашего города и людей в это сложное для нас время. И вручил от столицы нагрудный знак "За содействие обороне Киева". В 2022 году одной из киевских детских больниц Посол передал современное медоборудование на сумму более 40 млн грн. Также от Посольства Израиля в Украине Киеву поступили 50 тыс. пакетов готового питания с нагревательными элементами, которые столица передала для нужд ВСУ. В 2023 году Киеву передали 30 активных кресел колесных для детей с инвалидностью", – сообщил Виталий Кличко.

Он также отметил, что при личной поддержке посла в апреле 2023 года открыли первый в Украине Киевский центр стрессоустойчивости.

"Благодаря Израильской коалиции по работе с травмой за 3 года деятельности Центра обучение по психологической устойчивости прошли около 12 тыс. специалистов. В частности, специалисты в сферах критической инфраструктуры, безопасности и обороны, социальной политики, образования, здравоохранения, муниципальной безопасности, руководители ОСМД", – написал Виталий Кличко.