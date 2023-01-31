Кличко встретился с послами Японии и Ирландии: обсудили дальнейшую поддержку Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудо Кунинори и Первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирландии в Украине Тересой Гили. Он обсудил с дипломатами дальнейшую поддержку и помощь Киеву и Украине.

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Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

“Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Мацудо Кунинори и Первым Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирландии в Украине Тересой Гили. Рассказал о ситуации в Киеве и Украине, об ущербе, нанесенном российскими ракетными обстрелами объектам критической инфраструктуры столицы и жилищному фонду. Обсудили также, какая помощь нам нужна для скорейшего восстановления, – написал Кличко. – Кстати, город Киото, являющийся побратимом Киева, в прошлом году предоставил более 500 тысяч евро на восстановление Киева. А в январе 2023 года мы получили последние партии гуманитарной помощи – 3 тысячи одеял и 60 тысяч химических грелок. Господин Посол Мацуда Кунинори сегодня лично передал мэрии часть этой помощи. А также заверил, что впоследствии власти Японии планируют передать Киеву мобильные системы для очистки воды и цистерны для воды", – сообщил мэр столицы.

Он отметил, что Посол Ирландии в Украине госпожа Тереса Гили выразила уверенность, что Украина обязательно победит в войне, развязанной Россией, и вскоре станет членом ЕС. И Р отметила, что для Ирландии является честью помогать украинским беженцам. Также Посол заверила, что хотя Ирландия и не оказывает военной помощи Украине, политически Киев и Украина имеют полную поддержку.

"Надеюсь этот год принесет Украине победу", – подчеркнула Тереса Гили.

Виталий Кличко поблагодарил партнеров за помощь и получил приглашение посетить Японию и Ирландию для переговоров с бизнесом и властями о послевоенном восстановлении Киева.